Uber lista itens mais esquecidos por passageiros durante viagens no Carnaval; veja

A Uber, empresa responsável por gerir aplicativo de corridas em todo o mundo, divulgou, nesta quinta-feira (16), os itens mais esquecidos no Carnaval de 2022 no Brasil. Entre os itens, surgem pertences como celulares e bolsas, e até coisas incomuns, como carta de pedido de casamento e materiais de churrasco.

Ao todo, sete levantamentos desse tipo foram feitos pela empresa em solo brasileiro até então. Em todos, os celulares e bolsas aparecem no ranking como os mais esquecidos a cada novo ano.

Veja abaixo a lista dos itens tradicionais:

Celular

Bolsa

Carteira

Chave

Roupas

Óculos

Fone de ouvido

Livros

Relógio e acessórios de beleza

Identidade

Lista dos itens inusitados:

Carta com pedido de casamento

Aliança

Carne e espeto para churrasco

Gravata de papelão

Presunto com rapadura

Convite de formatura

Porquinha rosa que ronca

Uniforme de trabalho

Bengala

Bebê conforto

Recuperação de objetos

Para reaver algum objeto, seja no período de Carnaval ou fora dele, o próprio aplicativo pode ser um aliado importante. Uma das opções é entrar em contato com o motorista por telefone, por meio do próprio aplicativo.

Basta acessar a aba 'Suas Viagens' e escolher a viagem que o item foi deixado. Em seguida, acesse os 'Itens perdidos' e, logo depois, clique em 'Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido'.

Caso o item perdido tenha sido o celular, é necessário acessar o site de ajuda da Uber e fazer o login com a própria conta. No menu 'Problemas com uma viagem específica e reembolsos', acesse 'Itens Perdidos' e, depois, 'Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido'. Por fim, digite o contato telefônico de um parente ou amigo para o motorista entrar em contato.