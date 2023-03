Twitter caiu? Usuários reportam instabilidade na plataforma

Usuários do Twitter relataram instabilidade no site na tarde desta segunda-feira (6). O pico de reclamações registradas no DownDetector — sistema que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real — foi às 14h7min.

Em seu perfil, a rede social admitiu que algumas de suas funções não estão funcionando bem devido à uma manutenção interna. "Fizemos uma mudança interna que teve algumas consequências não intencionais", afirmou o Twitter.

A empresa garante que está trabalhando para reparar o problema.

Carregamento de fotos e vídeos

O principal problema apontado pelos usuários é no carregamento de mídias como fotos e vídeos.

Mais informações em breve.