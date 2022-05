No Twitter, Elon Musk briga com CEO da rede social e usa emoji obsceno

O bilionário Elon Musk discutiu pelo Twitter com o presidente-executivo do aplicativo, Parag Agrawal, após publicações do CEO sobre a verificação de contas falsas na rede social. Musk chegou a usar um emoji de cocô para ironizar uma das falas de Agrawal. As informações são do G1.

Musk revelou, no último sábado (14), que o Twitter utiliza uma amostra de 100 perfis para estimar a quantidade de contas falsas e de spam. Em seguida, ele disse que a equipe jurídica da empresa o acusou de violar um acordo de confidencialidade ao divulgar o tamanho da amostragem.

Em uma sequência de tuítes publicados nesta segunda-feira (16), Agrawal voltou a afirmar que menos de 5% dos usuários diários da rede social são contas voltadas para spam.

"Nossa estimativa é baseada em várias revisões humanas (em réplicas) de milhares de contas, que são amostradas aleatoriamente, de forma consistente ao longo do tempo, de contas que contamos como usuários diários ativos e monetizáveis. Fazemos isso a cada trimestre e fazemos isso há muitos anos", publicou Agrawal.

Segundo o executivo, cada revisão humana é baseada nas regras do Twitter sobre spam, que usa dados públicos e privados para chegar a uma conclusão sobre cada caso. "Já tentou ligar para eles?", respondeu em ironia Musk.

Agrawal disse que, diariamente, o Twitter suspende mais de 500 mil contas por spam. Ele também afirmou que, em casos de suspeita de spam, a plataforma bloqueia o acesso e exige que os usuários comprovem que são humanos por meio de códigos "captcha" e verificações por telefone.

O presidente-executivo do Twitter apontou ainda que a projeção exata sobre o número de contas de spam não pode ser revelada. "Infelizmente, não acreditamos que essa estimativa específica possa ser divulgada externamente, dada a necessidade crítica de usar informações públicas e privadas (que não podemos compartilhar)", escreveu Agrawal.

Musk respondeu com um emoji de cocô e questionou: "Então, como os anunciantes sabem o que estão recebendo pelo seu dinheiro? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter".

Compra suspensa

Na última sexta-feira (13), Musk chegou a declarar que o acordo para a compra do Twitter por US$ 44 bilhões estava "temporariamente suspenso" enquanto ele aguardava dados sobre contas falsas.

Horas depois, afirmou continuar comprometido com a compra, alegando que sua equipe testaria "uma amostra aleatória de 100 seguidores" na plataforma para identificar os bots.