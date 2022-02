Jovem recusa proposta de US$ 5 mil de Elon Musk pra desativar perfil que monitora voos do bilionário

Um jovem de 19 anos, da Flórida, recusou a proposta de US$ 5 mil para retirar do ar a conta do Twitter "ElonJet". O rapaz criou o perfil automatizado na rede social para publicar sempre os locais onde o jatinho do bilionário Elon Musk decola ou pousa. As informações são do G1.

A proposta foi feita pelo bilionário e não agradou o rapaz, chamado Jack Sweeney. Ele fez uma contraproposta e pediu US$ 50 mil (R$ 265 mil), afirmando que poderia usar o dinheiro para ajudar com os custos da faculdade, e ainda ironizou dizendo que talvez poderia comprar um Tesla Space Model 3, um dos veículos elétricos da companhia de Musk.

O bilionário não gostou muito e disse que não "parecia certo pagar para tirar a conta do ar". A última mensagem foi enviada pelo estudante, que se ofereceu a apagar o perfil em troca de um estágio – mas a oferta não foi respondida. As mensagens via direct foram postadas por Sweeney.

Monitoramento de voos

A última postagem da conta, que possui mais de 220 mil seguidores, foi no último domingo (30), quando o bilionário pousou no Texas (EUA).

Não é somente Elon Musk que o jovem monitora. Ele tem outros perfis que rastreiam jatinhos de personalidades do mundo da tecnologia, como Bill Gates e Jeff Bezos.