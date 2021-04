Instagram Lite, versão mais leve de aplicativo, chega ao Brasil nesta quarta-feira (14)

Os produtores do Instagram anunciaram que uma versão mais leve do aplicativo estará disponível para celulares Android a partir desta quarta-feira (14). A versão "Instagram Lite", como é nomeada, ocupa apenas 2 MB na memória dos smartphones e promete consumir menos dados de internet.

O app tradicional tem cerca de 30 MB ao ser baixado. O objetivo da rede social é ocupar menos espaço nos celulares dos usuários, evitar travamentos e consumir menos pacote de dados de internet.

Serviços oferecidos no Instagram Lite:

Tirar fotos e gravar vídeos para a linha do tempo e stories com filtros simples de cores;

Inserir GIFs e figurinhas,

Usar o IGTV,

Escrever comentários e mensagens privadas.

A companhia afirmou que alguns desses recursos, como a possibilidade de gravar Reels, deve ser incluída no Instagram Lite "nos próximos meses". A versão leve do app começou a ser testada em 2018, no México, e desde o março deste ano estava disponível em mais de 170 países.

Recursos ausentes

Entre as funções ainda não disponíveis no Instagram Lite estão as transmissões ao vivo, a habilidade de criar Reels, e o Instagram Shopping.

A rede social reforça que trabalha para expandir esses recursos nos próximos meses. No momento, também não serão mostrados anúncios no Instagram Lite. A empresa diz que não há uma previsão de exibição de publicidade no aplicativo.