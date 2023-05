Instagram fora do ar? Usuário relatam instabilidade neste domingo (21)

Usuários do Instagram relataram instabilidade no aplicativo na noite deste domingo (21). O portal DownDetector, sistema que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, registrou um aumento de reclamação às 19h, com 53 reclamações. Às 19h22, o número subiu para 14,6 mil notificações.

No Twitter, diversos internautas questionaram se o aplicativo estava fora do ar. O Instagram não está abrindo, nem carregando atualizações. "E mais um dia pesquisando no twitter se o instagram caiu", escreveu um internauta.

Legenda: Gráfico do portal DownDetector, um sistema que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real Foto: Reprodução

Aplicativo não carrega

O principal problema apontado pelos usuários é no carregamento do próprio aplicativo. Ele não está abrindo para os usuários que tentam entrar pelo computador.

Já aqueles que abriram pelo celular, não conseguem atualizar o feed.

Mais informações em breve.