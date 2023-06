Instagram e WhatsApp fora do ar? Usuários relatam instabilidade nos aplicativos nesta sexta (16)

Usuários do Instagram e do WhatsApp têm relatado dificuldade em acessar os aplicativos nesta sexta-feira (16). A maior parte das reclamações registradas no DownDetector, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, é no uso dos aplicativos para celular, mas também há obstruções na versão para a web.

O pico de reclamações foi por volta de 15h50, quando foram feitos mais de 190 registros no DownDetector. Além disso, uma parcela menor dos usuários que relataram a instabilidade no Instagram disseram que não estão conseguindo efetuar login.

Veja repercussões da queda do Instagram e do WhatsApp

Geralmente, quando o Instagram e o WhatsApp apresentam instabilidade, usuários das plataformas recorrem ao Twitter para checar se outras pessoas estão enfrentando o mesmo problema.