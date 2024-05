Evento da Apple nesta quarta (7) pode ter novos iPads; saiba o que esperar

A Apple anunciou que irá realizar um evento às 11h (horário de Brasília) nesta terça-feira (7) para revelar novidades da marca. Entre os lançamentos mais esperados pelo público estão os novos iPads. O site oficial da empresa foi atualizado com uma pequena prévia do que será anunciado.

No teaser, a Apple mostra várias ilustrações do logotipo da marca, em que o usuário pode apagar a arte com o ponteiro do mouse no Mac ou com o dedo na tela sensível ao toque do iPhone. Quando o logotipo é totalmente apagado, uma nova ilustração animada aparece.

Internautas especulam que essa prévia seria uma indicação de que o evento irá revelar novas gerações de Apple Pencil e Magic Keyboard, para acompanhar os novos iPads.

A nova Magic Pencil deve vir com um novo gesto de apertar, para auxiliar os usuários a acessar a funcionalidade de borracha de desenho mais rapidamente no aplicativo. Além disso, a função viria com uma resposta tátil, para confirmar a ação.

Já o novo Magic Keyboard deve apresentar um novo design baseado em materiais de alumínio, com um trackpad maior para torná-lo ainda mais parecido com um laptop.

Usuários também especulam que a Apple lançará seu primeiro iPad Pro com OLED e o novo processador M3, que também equipa o MacBook Pro. Ainda há rumores sobre o lançamento de um iPad Air de 12,9 polegadas com tela Mini LED e o painel de alto brilho e contraste da atual geração do iPad Pro.