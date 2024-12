Clientes do Bradesco reclamam de 'sumiço' de dinheiro em aplicativo

Clientes do banco Bradesco tomaram um grande susto ao acessarem contas por meio do aplicativo, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo relatos no "X", o saldo da conta "sumiu", restando apenas R$ 1.

"O dinheiro que estava na minha conta do Bradesco SUMIU! Tirem seu dinheiro do Bradesco", disse um usuário da rede social de Recife (PE). Um usuário de São Paulo (SP) escreveu: "Sumiu o meu dinheiro do banco @Bradesco, deixaram somente 1 real na conta".

Veja tuítes:

Para alguns usuários, o banco está respondendo às mensagens com o seguinte texto: "Oi, bom dia! Você chegou a verificar o Invest Fácil?".

Segundo o site do banco, o serviço citado como resposta na rede é caracterizado por realizar aplicações automáticas. "O cliente conta com rentabilidade diária e baixa automática inteligente, com a conveniência da disponibilidade do saldo aplicado para cobertura de débitos em conta-corrente", diz o site da empresa.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Bradesco informou que "o banco reforça que os valores permanecem íntegros e está trabalhando para normalizar a visualização o mais rápido possível e lamenta o ocorrido".

