Apple lança novos iPhones com mais bateria, novos recursos de câmera e preço a partir de US$ 699,00

A Apple apresentou, na tarde desta terça-feira (14), em evento nos Estados Unidos, sua nova geração de produtos, incluindo os novos iPhones.

Os modelos de entrada: iPhone 13 e iPhone 13 Mini chegarão com preços nos Estados Unidos de US$ 799,00 e US$ 699,00, respectivamente, com cinco novas opções de cores, câmera dupla, iOS 15 de fábrica e conectividade 5G.

O novo chip A15 bionic promete ser 50% mais rápido que os concorrentes, com inovações em todos os sistemas do smartphone. Entre elas, o impulsionamento do sistema de câmeras, com mais brilho e menos ruídos na captação das imagens.

Os vídeos ganham agora o modo cinema. O design também está diferente, com as câmeras alinhadas na diagonal. A bateria dura 1,5 hora a mais do que a versão anterior no iPhone 13 Mini e cerca de 2 horas a mais no 13, conforme a Apple.

Linha Pro

Os novos iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, ambos possuem tela de 120 Hz, com valores iniciais de US$ 999,00 e US$ 1 099,00, respectivamente. Por enquanto, não há informações sobre preço e data de lançamento dos novos modelos no Brasil.

Novo Ipad

A gigante da maça também anunciou a nova geração de seu tablet: o iPad 9. O aparelho possui câmera traseira de 12 megapixels com lente ultrawide e câmera frontal com suporte ao recurso Center Stage, que centraliza o usuário em chamadas de vídeo.

Entre as novidades, segundo a Apple, está o processador A13 Bionic, deixando o dispositivo muito mais rápido que tablets concorrentes.

O novo iPad está disponível a partir de hoje por US$ 329. O modelo básico tem 64 GB de armazenamento, e pode ser adquirido em duas cores.