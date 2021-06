Corpus Christi em Aracaju: confira o que abre e fecha nesta quinta-feira (3)

O Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (3). O Corpus Christi não é feriado nacional. Dessa forma, os prefeitos devem decidir se aderem ao ponto facultativo.

O governo de Sergipe considera e data ponto facultativo e a prefeitura de Aracaju decretou feriado municipal.

O decreto municipal em vigor, com medidas restritivas para o combate à Covid-19, não tem regras específicas para feriados.

Feriado de Corpus Christi

O Corpus Christi é uma festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

A celebração não tem data fixa no calendário. Ela deve acontecer 60 dias após a Páscoa, sendo realizada, por sua vez, 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A celebração foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

Veja o que abre e fecha em Aracaju nesta quinta-feira (3)

Bancos

Os bancos não devem funcionar durante o feriado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febreban).

Comércio

O comércio da capital não deve funcionar no feriado, conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Espaços públicos

A circulação de pessoas em praias, orlas, parques e similares é proibida apenas aos domingos.

Shoppings

Os shoppings também não devem funcionar, como o restante do comércio.

Transporte público

A Prefeitura de Aracaju não informou se haverá alteração no transporte público.

Praias

A proibição de atividades coletivas ou individuais nas praias de Aracaju ocorre apenas aos domingos.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 deve seguir normalmente durante o feriado de quinta-feira (3). Serão imunizados aracajuanos de 58 anos, nascidos de janeiro a março. São ofertados dez pontos fixos ao longo da cidade:

UBS José Augusto Barreto (bairro Japãozinho);

UBS Augusto Franco (bairro Farolândia);

UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão);

UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo);

UBS Adel Nunes (bairro América);

Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont);

UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana);

UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio);

UBS Cândida Alves (rua São João);

UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos

Além disso, há vacinação no drive-thru do Parque da Sementeira, mediante agendamento no site.