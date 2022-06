Padre é afastado por Arquidiocese de Natal após vazamento de áudios confessando suposta traição

A Arquidiocese de Natal afastou o padre Júlio César Souza Cavalcante, 51 anos, após vazamento de áudios em que ele confessava ter se relacionado com um de seus fiéis. A gravação, que se tornou um dos assuntos mais comentados desta sexta-feira (3), detalhava o envolvimento dele em uma traição.

O pároco atuava na Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária, no Rio Grande do Norte, e conforme determinação do Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, deve seguir afastado de todas as suas funções até os fatos serem apurados.

Além disso, uma investigação prévia foi aberta, "conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades", detalhou nota oficial.

Entenda o caso

No áudio vazado, é possível escutar uma mulher confrontando o sacerdote sobre a traição dele com o marido dela, chamado de Breno, que também está presente na conversa.

"Você, como um sacerdote, mantém relação sexual com um teoricamente fiel, sabendo que ele está noivo, prestes a casar, você quer que eu ache uma palavra mais amena que orgia?", questionou ela.

Conforme a mulher, o padre Júlio foi responsável por realizar a cerimônia de casamento dela, mas manteve uma relação com Breno quando ela ainda estava noiva do companheiro. O padre confessa que manteve relações sexuais com o marido dela "duas ou três vezes".

Breno, por sua vez, desmente o sacerdote, afirmando que aconteceram "várias vezes" entre 2010 e 2012. Os áudios ainda detalham que ele dormiu diversos dias na Paróquia após convite de Padre Júlio.

Júlio César Padre "Foi uma grande fraqueza. E depois a gente foi confessar e nos tornamos amigos. Nós confessamos e prometemos que não teria mais".

Assim, o sacerdote aponta que a relação acabou depois da cerimônia de casamento ser realizada. A mulher contesta, alegando investidas por parte do padre Júlio, como abraços. "Abraço eu dou em todo mundo", ele respondeu.

Após a polêmica repercutir nas redes sociais, os nomes do padre Júlio e de Breno se tornaram um dos assuntos mais comentados da internet, chegando a ficar nos tópicos principais do Twitter.

Veja íntegra da nota

Tendo tomado conhecimento dos fatos que vieram à tona envolvendo o Pe. Júlio Cezar Souza Cavalcante, o Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, determinou o afastamento do referido sacerdote de todas as suas funções ministeriais exercidas na Arquidiocese de Natal, a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências. Também determinou que fosse aberta uma investigação prévia, conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades.

Rogamos ao Bom Deus que tudo seja esclarecido e, para o bem do povo de Deus, possa reinar a paz nos corações.