Morador encontra bilhete com ofensas racistas em condomínio no RN: 'negro fedorento'

O empreendedor Alan Batista, de 33 anos, se chocou ao encontrar um bilhete com ofensas racistas contra ele no carro de sua família em um condomínio em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal. Ele saía de casa acompanhado do filho de sete anos e da esposa, no último dia 1º de outubro, quando viu o papel com xingamentos como "negro fedorento", "bicho preto" e "preto horroroso".

"No momento veio o choque, veio uma dor interna. Eu fiquei extremamente triste, sem saber o que falar para o meu filho, que estava ao meu lado. Tocou muito", disse Alan em entrevista ao g1 RN.

Ele e a esposa procuraram o síndico para relatar o racismo, mas foram informados que as câmeras de segurança do prédio estavam quebrados e que não teria como identificar os autores. O casal fez um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia de São Gonçalo do Amarante, e a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar.

'Nos pegou totalmente de surpresa'

"Era umas 13h quando a gente estava saindo para fazer um passeio em família e encontramos esse papel. Meu marido achou até que era coisa do meu filho. Quando a gente abriu, viu o que tinha escrito. Aquilo nos pegou totalmente de surpresa porque a gente não tem nenhuma inimizade no condomínio. Esse mês faz um ano que a gente tá [morando] aqui. Meu marido trabalha privado e tem duas barbearias, então ele só vem em casa para dormir", informou Renata Janielly, esposa da vítima.

Ainda segundo Renata, eles não "possuem provas concretas", mas os condôminos já possuem uma suspeita: "Antigamente já houve outros bilhetes para um morador que era de outro país. [A pessoa] se denominava como subsíndico e deixava [os bilhetes] nos carros ou na porta do apartamento. Só que isso nunca foi levado para a frente",

"Eu quero que a justiça seja feita. Vai ter a justiça de Deus, mas eu quero também que tenha a justiça dos homens aqui na Terra. Que cheguem junto e que não deixem esse caso ser um descaso. O culpado vai ter que ser punido, não pode ficar assim. Se cada um de nós, negros, colocar a cara a tapa e reivindicar nossos direitos, a gente vai combatendo [o racismo]. Não vai ser a última vez, então temos que estar fortes", desabafou Alan.