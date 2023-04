Influencer que morreu por alergia a camarão deixou carta para a esposa: 'aproveite a vida'

O influenciador Brendo Yan da Silva, que faleceu após sofrer uma forte reação alérgica a camarão, na quarta-feira (26), deixou uma carta para a esposa. Na mensagem, Brendo, que tinha 27 anos, pediu que todos “aproveitassem a vida intensamente”. As informações são do g1.

Esposa do influenciador, Victoria Figueiredo contou ter recebido a carta quando se casou com Brendo, há um ano, mas não sabe quando o esposo escreveu o bilhete. Na mensagem, ele pediu que seus familiares e amigos apreciassem a vida de forma intensa.

“O legado que ele deixou é o que fica. Que a gente viva intensamente, que a gente aproveite a vida intensamente, que a vida é uma só e a gente não sabe o dia de amanhã. E eu não sabia realmente o dia de amanhã. Se eu soubesse, eu teria aproveitado mais”, disse Victória.

Ainda na carta, Brendo agradeceu e deu detalhes de como gostaria que o funeral dele ocorresse "caso chegasse o dia dele". Seguidor do Candomblé, o influenciador gostaria que todos vestissem branco e que a cerimônia fosse uma espécie de festejo.

Atendendo ao pedido, uma banda de frevo, ritmo amado pelo influenciador, tocou durante o cortejo e sepultamento, ocorridos nessa quinta-feira (27). Além disso, o momento de despedida teve um estandarte do “Bloco do Anjinho”, criado por Brendo no Carnaval deste ano.

Conforme relatado por Victoria, o bloco deverá ser mantido nos próximos anos, como forma de homenagear o esposo, já que era um sonho antigo dele.

ENTENDA O CASO

No último final de semana, o influenciador comeu bolinhos de mandioca recheados com camarão, dados por um vizinho, que não sabia da alergia. Acreditando que o recheio era de frango, Brendo comeu o petisco.

Após ingerir os bolinhos, o influenciador passou mal e chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu por quatro dias, mas não resistiu.