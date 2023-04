Funcionário é encontrado morto em frigorífico após porta ser obstruída por caixas de carne

Um homem de 38 anos foi encontrado morto na câmara fria do frigorífico em que ele trabalhava no município de Bauru, em São Paulo. O caso ocorreu na madrugada dessa segunda-feira (25).

Segundo o departamento de recursos humanos da empresa, a porta do local estava bloqueada por vários pacotes de carne que desabaram de uma altura de sete metros e obstruíram a porta, por volta das 2h. O colaborador teria ficado preso em meio às caixas - que pesavam por volta de 30 quilos - e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda será investigada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pelo rapaz começaram às 6h da manhã dessa segunda-feira (24) e tiveram fim por volta de 13h30 do mesmo dia, quando o corpo do funcionário foi retirado do local.

A gerência da empresa informou que entre os oito trabalhadores do setor, durante o turno, sete tinham ido embora, permanecendo somente a vítima no local. Em nota, a empresa confirmou o óbito e resaltou o apoio necessário aos familiares.

"O grupo Zanchetta lamenta o falecimento de um de seus colaboradores, ocorrido nesta segunda-feira (24), em sua unidade de Bauru (SP). A empresa esclarece que cumpre rigorosamente todas as legislações e normas vigentes. Neste momento, a empresa está empenhada em prestar todo apoio necessário aos familiares do colaborador e suporte para as investigações e autoridades", diz o comunicado.