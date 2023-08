Idoso com tumor gigante no rosto luta por cirurgia no Rio Grande do Norte

O marceneiro José Nilton Cardozo, de 65 anos, vive com um tumor gigante no rosto e luta para realizar uma cirurgia na rede pública do Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira (3), ele aumentou a dose de medicação e passou a tomar 18 morfinas.

A Justiça de RN determinou, em decisão liminar, que a Secretaria de Estado do RN (Sesap) viabilize de maneira urgente o "procedimento médico pré-operatório de embolização de tumor intracraniano", segundo divulgado pelo g1.

A Sesap, por outro lado, informou que o procedimento cirúrgico é de responsabilidade do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), devido à alta complexidade.

Legenda: Marceneiro precisa de 18 doses de morfina por dia para lidar com a dor Foto: Reprodução

O HUOL divulgou que deu início à aquisição dos materiais para realização do procedimento. A entrega do material tem previsão de chegar na próxima semana. A partir da chegada, a cirurgia será agendada.

Meningioma

O diagnóstico de Nilton é de meningioma, um tumor benigno se origina a partir das membranas que protegem o cérebro. Devido à condição, o idoso teve surdez em um dos ouvidos.

"Sinceramente não dá pra explicar [a dor], porque é fora do controle do ser humano. Só o Senhor que está me sustentando. Amanheci o dia em claro hoje [quinta]. É uma coisa que não se explica. Pra que tanto sofrimento assim? E às vezes eu penso que eu fui uma pessoa de só fazer o bem", lamenta o marceneiro.

A família de José Nilton luta pela realização da cirurgia, enquanto ele sofre com dores. "São 18 morfinas. Isso não tem condições. Como o estômago aguenta uma coisa dessa? Ele fica passando mal toda hora", disse a irmã dele, Cerize Maria Cardozo.