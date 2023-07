Mulher internada após explosão em posto de combustível envia bilhetes para mãe: 'já já estarei aí'

A motorista do carro que explodiu enquanto estava abastecendo em um posto de gasolina em Parnamirim, segue internada em na UTI do Centro de Tratamento de Queimados, do Rio Grande do Norte.

Paloma Galdino, a mãe, Maria de Lourdes, e uma amiga se envolveram no acidente, na última quarta-feira (12). Paloma tem se comunicado com a mãe a partir de cartas com ajuda de enfermeiras.

"Mãe, você é tudo que eu tenho na vida. Te amo, fique bem. Eu estou bem. Já já estarei aí", escreveu.

Legenda: Paloma Galdino manda mensagens para a mãe através das enfermeiras do hospital Foto: Reprodução/TV Globo

Em entrevista ao Fantástico, Maria de Lourdes contou que a filha de sacrificou por elas. "Minha filha foi uma heroína. Ela nos tirou para poder sair. Tive dificuldade para sair. As portas [estavam] travadas. Todas as quatro. E ela veio, destravou e disse: 'Abaixa e corre'. Ela voltou e destravou meu cinto. Eu não abaixei, eu levantei e saí no meio do fogo"

Maria de Lourdes disse ainda querer sair do hospital "mãos dadas" com a filha. O caso é investigado pela polícia que aguarda o laudo da perícia para apontar a causa da explosão.

Vítimas tiveram queimaduras no corpo; assista:

Duas vítimas tiveram queimaduras de segundo grau no rosto e no tórax e foram tratadas no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. A terceira mulher está em estado grave na UTI, com queimaduras de terceiro grau. Ela teve de fazer uma cirurgia.

Em contato com o portal g1, o contador Thalisson Cortez, parente de uma das vítimas, informou que o trio se dirigia ao município de Rafael Godeiro para o velório de um familiar.

O caso foi em um posto às margens das BR-101, próximo ao Parque Aristófanes Fernandes. Conforme testemunhas, parte do teto do empreendimento foi destruída.