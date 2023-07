Carro explode em posto de gasolina e fere três mulheres no RN; veja vídeo

Três mulheres ficaram feridas após o carro em que elas estavam explodir em um posto de gasolina, no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, nessa quarta-feira (12). O veículo estava sendo abastecido no momento da explosão. Não se sabe ainda a causa do incidente.

Duas vítimas tiveram queimaduras de segundo grau no rosto e no tórax e foram tratadas no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. A terceira mulher está em estado grave na UTI, com queimaduras de terceiro grau. Ela teve de fazer uma cirurgia.

Vítimas tiveram queimaduras no corpo; assista:

Mulheres iam para velório

Em contato com o portal g1, o contador Thalisson Cortez, parente de uma das vítimas, informou que o trio se dirigia ao município de Rafael Godeiro para o velório de um familiar.

O caso foi em um posto às margens das BR-101, próximo ao Parque Aristófanes Fernandes. Conforme testemunhas, parte do teto do empreendimento foi destruída.