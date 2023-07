Corpo de jovem de 15 anos desaparecida é encontrado queimado em Patu, no RN

O corpo da adolescente Emilly Roniclesia Porto Félix, de 15 anos, foi encontrado carbonizado, na manhã dessa quarta-feira (19), na zona rural do município de Patu, no Rio Grande do Norte.

A vítima estava desaparecida desde a noite de sábado (15). O cadáver foi achado com auxílio da população e da Polícia Militar. Segundo os agentes de segurança, o suspeito do crime é um homem que foi encontrado morto no quarto de uma pousada em Mossoró. As informações são do portal g1.

"O corpo foi encontrado na zona rural da cidade, próximo ao Açude do Paulista. O corpo foi encontrado carbonizado, o que aponta que possivelmente a vítima foi queimada com a gasolina que havia sido noticiada que o investigado tinha comprado", disse o delegado Paulo Cesário, responsável pela investigação do caso.

Investigação

O suspeito do crime prestou depoimento à polícia na Delegacia Municipal de Patu na segunda-feira (17) e foi encontrado morto em uma pousada um dia depois. Ele teria sido a última pessoa que esteve na companhia da vítima.

"Possivelmente ele tirou a própria vida após tomar conhecimento do encontro desses elementos”, afirmou o delegado.

Enquanto fazia buscas por Emilly, a família da adolescente encontrou peças de roupas que seriam dela em uma área de mata na cidade na manhã desta terça-feira (18). O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado.