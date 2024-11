Familiares de menina desaparecida na Grande Natal mobilizam protesto em busca de informações

Neste domingo (3), completam-se três dias desde que Maria Fernanda da Silva Ramos foi vista pela última vez. A menina, de 12 anos, desapareceu após sair de casa para ir à escola em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal (RN), na última quinta-feira (31).

A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão da Zona Norte da capital na manhã de sexta (1º). Testemunhas informaram aos parentes que viram a menina entrando em um carro vermelho após conversar com um motorista por alguns minutos.

No sábado (2), familiares decidiram fazer um protesto para “chamar atenção das autoridades”. De acordo com a mãe da menina, Fabiana Pessoa da Silva, o objetivo do protesto é saber mais informações e pedir para que as autoridades responsáveis adiantem as buscas.

“A gente quer alguma informação, a gente quer saber de alguma coisa, até agora a gente não sabe de nada. Não disseram nada. E disseram que vão procurar segunda-feira. Daqui para segunda-feira pode acontecer muita coisa com minha filha. E onde é que minha filha está uma hora dessa? Eu quero justiça, eu quero minha filha de volta”, relatou ao g1.

Busca por meio de imagens

Conforme Fabiana, a família é que está fazendo as buscas pelas filmagens. “Só a gente que tá procurando. Eu, minha filha, os nossos colegas, estamos procurando em todos os cantos. Estamos nos mexendo para ver se achamos alguma coisa”, relatou.

Na última sexta-feira (1º), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) inseriu o caso no “Amber Alerts”, sistema de alertas para auxiliar no encontro de pessoas desaparecidas no Brasil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) informou que logo que o Boletim de Ocorrência foi registrado pela família, a Polícia Civil iniciou as investigações que apuram o desaparecimento.

Quem é a menina desaparecida

Maria Fernanda da Silva Ramos mora no bairro Golandim, na Grande Natal. Segundo a irmã, Vitória Ramos, a adolescente tinha passado a manhã em um projeto social do bairro onde recebe aulas de reforço e participa de atividades esportivas, voltou para casa e se arrumou para ir à Escola Municipal Genésio Cabral, na mesma região, onde tem aulas regulares à tarde.

Na ida para a escola, a menina voltou a passar em frente ao projeto social, mas desapareceu antes de chegar à escola. Ainda segundo a irmã, Maria Fernanda tinha redes sociais instaladas em celulares de familiares e ninguém encontrou conversa suspeita dela com qualquer pessoa nos aplicativos.

“Ela não é de fazer essas coisas. Não é de festa, não é menina que está no meio do mundo. É menina de casa e de escola. Ninguém sabe onde procurar mais, porque o que a gente tinha que fazer a gente já fez, já procurou em todos os lugares, já botamos foto dela em todos os cantos, em grupos (de redes sociais), tudo que você imaginar, a gente já fez", relatou Vitória.

