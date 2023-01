Criminosos fazem reféns, assaltam casa de sargento da PM e morrem durante fuga em Mossoró

Dois homens invadiram a casa de um sargento da Polícia Militar em Mossoró, no Rio Grande do Norte e fizeram a esposa e duas filhas do casal reféns enquanto roubavam objetos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (16), quando o agente de segurança não estava em casa.

Após levarem itens como televisões e ventiladores, os criminosos fugiram no carro da família. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN), os suspeitos morreram após uma perseguição com troca de tiros. As informações são do g1.

A mulher e as duas filhas pequenas do sargento da PM foram trancadas em um dos cômodos da residência. Uma das vítimas chegou a ser amordaçada.

Fuga

A dupla tentava fugir por uma área de mata. Segundo a corporação, os homens foram levados ao Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiram aos ferimentos causados durante o tiroteio com a PM e foram a óbito na unidade de saúde. Um deles tinha 19 anos.

Os policiais recuperaram os objetos e o veículos subtraídos. Também foram apreendidas três armas de fogo. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PC-RN) investiga o caso.