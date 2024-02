Ativista cultural Joka Lima, do Tapiocaria da Vó, é morto a tiros no Rio Grande do Norte

Um ativista cultural foi assassinado a tiros, em um latrocínio, roubo seguido de morte, em Parnamirim, litoral do Rio Grande do Norte, na madrugada de segunda-feira (5). As informações são do g1.

João Batista de Lima, de 63 anos, era conhecido como Joka e, segundo a Polícia Militar, estava com a namorada quando foi abordado por um suspeito. O homem chegou até as vítimas a pé e anunciou o assalto.

A namorada relatou às autoridades que Joka estava sentado na orla da praia para pescar, e se levantou com a abordagem. Em seguida, ele teria sido baleado três vezes.

O suspeito roubou dois celulares, R$ 100 e fugiu. A namorada do ativista foi ao condomínio próximo ao local e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que declarou o óbito.

Quem era Joka Lima

Joka era dono do restaurante Tapiocaria da Vó, local conhecido por preservar a cultura do bairro.

Em nota, a prefeitura de Natal, através da Secretaria de Cultura do município, lamentou a morte do ativista.

"Joka da Tapiocaria da Vó, como era conhecido no meio cultural, lutou pela valorização e memória das rendeiras do território criativo da Vila de Ponta Negra. Todos que fazem a cultura do RN estão de luto com a morte de Joka. Que as investigações da Polícia Civil possam identificar os responsáveis por este bárbaro crime", diz a nota.