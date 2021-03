A fachada do Palácio de Karnak, sede do poder Executivo do Piauí, foi pichada em Teresina durante a madrugada desta quinta-feira (11).

Câmeras de segurança registraram a ação, mas os autores ainda não foram identificados, conforme informou o governo estadual.

O termo "povo sagra" foi escrito em vermelho em vários locais do prédio. O motivo da ação é desconhecido. As palavras foram apagadas ainda pela manhã.

Em abril de 2020, o palácio também foi alvo de pichações. Com auxílio das imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento do local, a Polícia Militar conseguiu identificar o envolvimento de três pessoas na prática do vandalismo.