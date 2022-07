Pizzaria manda pizza 'de mentira' para cliente após receber Pix falso no Piauí

Após receber um Pix falso, o dono de uma pizzaria em Teresina, no Piauí, resolveu se vingar do golpista. O empresário Robson Costa já havia tido um prejuízo de R$ 300 no mês anterior com um golpe aplicado pelo mesmo homem e tomou a atitude de enviar uma pizza e um refrigerante falsos ao "cliente". As informações são do portal g1.

Golpista enviou Pix de 1 centavo

O proprietário do estabelecimento recebeu um comprovante de pagamento de R$ 55, que seria referente a um pedido. Ao conferir o valor na conta bancária, no entanto, estava um depósito de apenas R$ 0,01. Ou seja, o comprovante havia sido adulterado.

A própria pizzaiola do local propôs enviar uma pizza seca, sem recheio, apenas a massa. Além de alterar o refrigerante, colocando no lugar a mistura de suco em pó com sal.

Reação do golpista

Quando o golpista recebeu o pedido, enviou uma mensagem para a pizzaria com uma reclamação, dizendo que não entendia o motivo da entrega da pizza e do refrigerante falsos. Em seguida, ele bloqueou a pizzaria.

Em entrevista ao portal, o dono do estabelecimento afirmou que irá denunciar o homem à Polícia. "Não confiamos mais só no comprovante. Estamos sempre olhando se o valor está na conta”, disse.