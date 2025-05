Padrasto é preso suspeito de matar adolescente de 15 anos grávida no Piauí

Ramon Silva Gomes foi preso na manhã da última sexta-feira (30), suspeito de ter assassinado Maria Victória Rodrigues dos Santos, de 15 anos, em Itaueira, no Sul do Piauí. Segundo a Polícia Civil, ele é padrasto da vítima. O crime ocorreu em março deste ano.

A prisão aconteceu por volta das 11h30, e Ramon foi levado para a Delegacia Regional de Canto do Buriti. De acordo com o g1, o delegado João Ênio, responsável pelo caso, afirmou que o suspeito estava no local no momento do crime, contrariando a versão apresentada por ele.

Veja também País Cearense é morta a facadas pelo ex-companheiro no Rio de Janeiro País Jovens que roubavam produtos e depois ostentavam nas redes sociais são presos em SP

“São dados irrefutáveis e inquestionáveis que nos permitem ter essa conclusão. O que contraria frontalmente a versão dele, que formalmente e informalmente, disse que estaria na localidade Pintada, na casa dos seus pais. Essa versão não se sustenta”, disse o delegado ao portal.

O suspeito permanece preso de forma provisória enquanto o inquérito segue em andamento. A motivação do crime não foi divulgada pela Polícia Civil.

Adolescente foi encontrada morta pela mãe

Maria Victória, que estava grávida de cinco meses, foi encontrada morta dentro de casa, no dia 24 de março. A adolescente apresentava perfurações no tórax, além de inchaços no rosto e no pescoço e hematomas no braço.

O corpo chegou a ser exumado no dia 10 de abril para a coleta de novas provas biológicas, com o objetivo de ajudar na elucidação do crime.

Familiares relataram ao delegado que encontraram uma faca na casa no dia do crime, mas, segundo ele, a polícia não localizou o objeto nem o celular da vítima.

Ainda durante a investigação, no dia 26 de março, a Polícia Civil descartou o envolvimento direto do ex-namorado de Maria Victória, que era o pai do bebê que ela esperava. O rapaz chegou a ser considerado o principal suspeito no início das apurações.

Mãe relembra últimos momentos com Maria Victória

Em entrevista ao "Bom Dia Piauí", a mãe da vítima, Marisa Rodrigues, recordou os últimos instantes ao lado da filha. Ela contou que, cerca de uma hora antes de encontrar Maria Victória morta, havia sentido o bebê mexer na barriga da adolescente.

“Eu saí umas sete horas da noite, fui para a catequese e ela ficou deitada na rede. Ela disse ‘mãe, corre aqui que Isaac tá pulando’. Fui lá, peguei na barriga dela e o neném parou de mexer. Eu disse ‘eita, que tu não mexe com vovó, hein?’”, relatou Marisa.

A mãe retornou para casa por volta das 20h e notou que a porta estava aberta. Chegou a imaginar que a filha tivesse saído com o padrasto, mas, sem conseguir contato pelo celular e após procurá-la pelos cômodos da casa, foi surpreendida ao entrar no próprio quarto.

“Abri a porta do meu quarto e me deparei com minha filha daquele jeito. Saí correndo para pedir ajuda, fiquei do lado dela procurando o pulso e tentei reanimá-la, mas vi que ela estava sem vida. Aí parei. Não pude fazer mais nada”, lamentou.