Idoso morre após teto desabar durante forró, em Jaicós, no Interior do Piauí

Um idoso morreu após o teto de um centro de convivência desabar durante um forró para idosos em Jaicós, a 363 km de Teresina, no Piauí. A vítima foi identificada como José Francisco de Sousa, de 64 anos. Além dele, 13 pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu na tarde desse domingo (10).

A festa era realizada em um espaço conhecido como Centro de Convivência dos Idosos, mantido pela Prefeitura da cidade. O evento era um dos mais tradicionais no Município para pessoas da maioridade.

Ao g1, o Corpo de Bombeiros informou que havia cerca de 35 pessoas no local quando o teto desabou. Ainda não se sabem as causas para o acidente.

Em nota, a Prefeitura de Jaicós informou que os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer os feridos logo após a fatalidade. Segundo informações do g1, José Francisco morreu na hora.

Alguns dos feridos foram levados para um hospital próximos, mas três tiveram que ser direcionados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, a cerca de 4km de distância de Jaicós.

A Prefeitura do município lamentou o ocorrido e reforçou o "compromisso com a segurança e bem-estar da população". A gestão também afirma que está tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar os atingidos.