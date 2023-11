Delegado cearense infarta em corrida de rua no Piauí e morre aos 67 anos; enterro foi em Caucaia

O delegado cearense Menandro Pedro morreu, aos 67 anos, após sofrer um infarto durante uma corrida de rua em Teresina, no Piauí, onde morava e trabalhava há mais de 30 anos. O falecimento ocorreu nesse domingo (12), quando ele participava pela primeira vez de um evento do tipo.

Conforme a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Al-PI), o delegado é natural de Fortaleza, mas foi enterrado em Caucaia.

Em terras piauienses, ele começou a atuar em 1988. O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Piauí (Sinpol-PI) e a Secretário de Segurança Pública do Piauí manifestaram pesar em notas. O velório e o sepultamento do delegado foram realizados em Caucaia, na Grande Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (13). Menandro Pedro Lopes da Luz deixa três filhos.

Vídeo antes de infartar

Nesse fim de semana, o delegado Menandro postou em suas redes sociais um vídeo anunciando que estava indo para a corrida e que seria sua primeira.

"Bom dia a todos e a todas, amanhã pela primeira da corrida Band Nordeste. Nunca participei de uma corrida e neste domingo vou tentar correr 15 km, e espero completar a corrida e incentivar as pessoas que são idosas", indicou.

Veja também

Carreira na segurança pública

Atualmente, o delegado era titular do 7º Distrito Policial (DP) de Teresina. Segundo a SSP-PIM, Menandro já foi secretário de Segurança Pública do Piauí, subsecretário de Segurança Pública, diretor da Academia de Polícia Civil, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) e coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE).

"Neste momento de dor, a Segurança Pública do Piauí se solidariza com os familiares, amigos e policiais civis manifestando as condolências pela partida desse grande profissional, que encarou com grandeza e coragem a sua missão de servir à sociedade piauiense", informou a pasta.

Welliongton Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ex-governador do Piauí, lamentou o falecimento em suas redes sociais.

"Que triste dia para os piauienses. O delegado Menandro foi um grande ser humano e um profissional que fez muito pela segurança pública do Piauí", publicou Dias.