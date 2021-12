Amigos morrem após beberem veneno por engano no Piauí

Dois amigos morreram após ingerirem veneno por engano achando se tratar de bebida alcoólica. O caso aconteceu nesta segunda-feira (20) no município de Piripiri, no Norte do Piauí. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, os homens estavam bebendo há quatro dias quando ingeriram a substância. Eles não tiveram a identidade revelada.

“Segundo familiares, eles estavam em uma bebedeira, há quatro dias bebendo, e um deles acabou pegando uma garrafa que tinha veneno e consumindo com o amigo. Quando os familiares perceberam, um já tinha desfalecido e o outro ainda estava consciente”, disse o delegado Jorge Terceiro.

Morte acidental

Os homens foram encaminhados para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri , mas não resistiram. No momento, segundo o delegado, as mortes estão sendo tratadas como acidentais.

“Questionamos os familiares se tinha mais alguém bebendo com eles, mas eram apenas os dois. Até mesmo se tinha alguém manipulando a bebida para entregar para eles, mas os familiares disseram que não, que era só eles, que um acabou pegando o veneno e eles acabaram consumindo. Por toda a situação levantada até o momento, temos como mais provável a morte acidental”, destacou.

Um laudo pericial do material e das vítimas atestará o que causou a morte dos homens. A suspeita é que o veneno ingerido seja para matar formigas. A substância foi apreendida pela polícia.