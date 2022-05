Sobe para 56 o número de mortos devido às fortes chuvas em Pernambuco

As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a semana passada já deixaram 56 mortos, de acordo com a última atualização do governo estadual, na tarde deste domingo (29). Pelo menos mais 56 pessoas seguem desaparecidas e 3.957, desabrigadas.

As áreas mais atingidas são a Região Metropolitana de Recife e a Mata Norte. A capital pernambucana e mais oito municípios estão em situação de emergência. As informações são do G1.

Legenda: As áreas mais atingidas são a Região Metropolitana de Recife e a Mata Norte Foto: Brenda Alcantara/AFP

De acordo com o Governo de Pernambuco, 12 pessoas ilhadas foram resgatadas nesta manhã pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA). As aeronaves também são usadas para transportar água e alimento a comunidades fortemente atingidas como Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

No total, entre esse sábado (28) e a madrugada deste domingo, mais de 593 vítimas ilhadas foram resgatadas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMAR)

Legenda: O efetivo de Bombeiros atuantes no estado pernambucano foi aumentado para as buscas e resgates Foto: Brenda Alcantara/AFP

No Grande Recife, mais de 70 locais foram disponibilizados como abrigo temporários.

Previsão do tempo em Pernambuco

O Instituto Brasileiro de Meteorologia (Inmet) voltou a alertar para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios neste domingo em função do alto volume de chuvas.

Porém, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou às 9h que o Distúrbio Ondulatório de Leste, sistema responsável pelas chuvas nos últimos dias, se dissipou.

Segundo o órgão, restam instabilidades no Oceano, que devem provocar chuva neste domingo, mas "a tendência é a estabilização da atmosfera, com redução gradativa dos volumes de chuva".

"Embora tenha parado de chover agora, a gente tá com chuvas fortes previstos para os próximos dias. Então a primeira coisa é manter as medidas de autoproteção", disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

COMO AJUDAR VÍTIMAS

ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE

A Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife tem uma conta onde recebe doações.

Banco do Brasil

Agência: 5740-1

Conta: 60.691-0

Pix: 29420681000129

MÃOS SOLIDÁRIAS PERNAMBUCO

Além de receber doações em Recife, o grupo está recebendo valores financeiros por Pix.

Pix: 09.423.270.0001.80

CASA DE MARIA DE OLINDA

As doações também pode ser feitas por Pix.

Pix: 81985367241

AJUDE PE

Os valores doados serão usados para adquirir alimentos e agasalhos para as vítimas.

Pix: ajudepeoficial@gmail.com

GRIS ESPAÇO SOLIDÁRIO E LÚDICO E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VÁRZEA

Vítimas estão sendo acolhidas e precisam de doações, tanto de alimentos quanto de roupas.

Pix: 81982314011

CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS DE PERNAMBUCO (CUFA-PE)

Doações podem ser feitas por duas formas.

Nu Pagamentos 260