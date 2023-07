Preso em investigação de estupro, padre Airton é internado em estado grave devido à hipertensão

O padre Airton Freire foi internado em um hospital particular em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na tarde do último sábado (22). O religioso teve uma crise de hipertensão arterial e se encontra em estado grave. As informações são do g1.

Ele foi levado da cela onde estava detido no Presídio Advogado Brito Alves para o Hospital Memorial Arcoverde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do sacerdote.

Criador da Fundação Terra, padre Airton foi preso preventivamente em 14 de julho, também em Arcoverde, suspeito de participar de estupro. O crime teria sido cometido em agosto do ano passado. O padre já havia sido suspenso de atividades religiosas desde maio.

O caso corre em segredo de Justiça e é investigado pelo Ministério Público de Pernambuco e pela Polícia Civil, que receberam a denúncia ao fim de 2022. O pároco, porém, nega as acusações.

O que diz a denúncia

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), há cinco inquéritos policiais abertos contra o padre Airton Freire, acusado de estupro pela personal stylist Silvia Tavares de Souza.

Em maio, ela denunciou que foi estuprada pelo motorista de padre Airton, Jailson Leonardo da Silva, a mando do religioso.

Legenda: Segundo vítima, estupro a mando do religioso aconteceu no dia 18 de agosto de 2022, em uma propriedade da Fundação Terra Foto: Reprodução/Instagram

Segundo Silvia, o estupro aconteceu no dia 18 de agosto de 2022, em uma propriedade da Fundação Terra. Desde a denúncia, Padre Airton está suspenso das atividades religiosas.

Os advogados Mariana Carvalho e Marcelo Leal, que defendem Padre Airton, disseram que a prisão "surpreendeu" a defesa e que vão tentar conseguir na Justiça um habeas corpus.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil