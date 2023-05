Praia de Boa Viagem: veja como chegar e o que fazer

A praia de Boa Viagem é o principal cartão postal de Recife, em Pernambuco. E é certamente a mais famosa, pois está presente até mesmo em letras de músicas. Não por acaso, faz parte do roteiro de quem visita a cidade.

Ela fica no bairro de mesmo nome, que é o principal e o mais conhecido da capital pernambucana. E que tem uma ótima estrutura para o turismo – com bares, restaurantes, hotéis, comércio e serviços no geral.

Além do mar azul e da grande faixa de areia, tem uma orla extensa, com mais de 7km, com de calçadão e ciclovia. Tem, também, muitos quiosques e barracas. Há venda de bebidas e petiscos. E aluguel de cadeiras de praia e guarda-sóis, para que os turistas e também os moradores locais possam aproveitar ao máximo.

O Diretor Executivo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), Carlos Maurício Periquito*, diz que a praia de Boa Viagem é a melhor escolha para quem procura hospedagem em uma viagem a Recife, primordialmente porque ela concentra mais de 90% de toda a rede hoteleira da cidade.

É, ainda, um dos principais centros comerciais. Além disso, está bem perto do aeroporto e tem muitos atrativos turísticos para todos os gostos. E fica em uma localização privilegiada, que garante fácil acesso a outros pontos de interesse na cidade. Venha saber mais!

O que fazer na praia de Boa Viagem?

São muitas as opções na Praia de Boa Viagem, seja para quem quer aproveitar o mar, para os que preferem apenas tomar sol, para os que praticam esportes ou para os que gostam de passar o dia tomando uma água de coco ou uma cerveja geladinha nos quiosques.

Para Carlos Maurício Periquito, os principais atrativos são o Segundo Jardim – Orla de Viagem, o Parque Dona Lindu e a Pracinha de Boa Viagem. “Entre a Pracinha de Boa Viagem e o Segundo Jardim é onde temos o maior fluxo de pessoas e atividades”, afirma.

O Segundo Jardim é a região mais frequentada da orla. Um grande espaço de lazer, com letreiro para fotos, pistas de caminhadas, estação de bicicletas, equipamentos de ginástica, bancos para descanso, jardim e muitos coqueiros, proporcionando uma conexão com a natureza.

Já o Parque Dona Lindu fica em uma grande área verde. Tem quadras esportivas, pista de caminhada e corrida, área de descanso, restaurante, além de ter pontos culturais como a Galeria Janete Costa e o Teatro Luiz Mendonça. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ele fica entre as avenidas Boa Viagem e Visconde de Jequitinhonha.

E a Pracinha de Boa Viagem é onde funciona a feira de artesanato da cidade. São muitas barracas onde é possível comprar lembrancinhas diversas e provar alguns sabores locais. Lá também fica a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, construída no início do século XVIII. E um obelisco que é o marco da inauguração do calçamento da Avenida Boa Viagem, em 1926.

Placas sobre tubarões na Praia da Boa Viagem

A Praia de Boa Viagem é própria para banho e, em alguns períodos de maré baixa, são formadas piscinas naturais com águas clarinhas e mornas, que são um convite para o banho, principalmente para crianças.

Mas, apesar da bela praia e dos muitos atrativos da região, muita gente sente medo devido à grande quantidade de notícias sobre a presença de tubarões em Boa Viagem. Você não precisa se assustar – no entanto, é bom ter atenção.

Legenda: Turistas devem respeitar as placas de sinalização na praia de Boa Viagem Foto: Reprodução

O diretor da ABIH-PE explica que, em primeiro lugar, a recomendação é obedecer às placas de sinalização e respeitar sempre as orientações dos bombeiros. Assim é possível aproveitar sem nenhum tipo de risco.

Outra dica é respeitar o limite dos recifes, que funcionam como uma proteção de segurança para os banhistas. E evitar entrar na água quando a maré estiver muito alta.

Como chegar à Praia de Boa Viagem

Para chegar ao Recife saindo de outros estados, a melhor escolha é pegar um voo até o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre (Guararapes). Há opções diárias, de várias companhias aéreas, que partem diariamente das principais capitais brasileiras.

O Aeroporto fica a apenas 4 km da Praia de Boa Viagem. Ao chegar, a forma mais prática é pegar um táxi ou carros de aplicativo, principalmente se estiver de malas. O trajeto é curto e dura cerca de 10 minutos.

Legenda: Praia de Boa Viagem é próxima ao Aeroporto Internacional Gilberto Freyre Foto: Reprodução

Mas também há ônibus que passam em frente ao terminal de desembarque. E a estação de metrô Aeroporto/Linha Sul, na Praça Ministro Salgado Filho, em frente ao aeroporto.

De outros estados da região Nordeste ou de outras cidades dentro do estado de Pernambuco, é possível chegar de carro seguindo pela BR-101.

Também há algumas opções de ônibus que chegam na Rodoviária de Recife (TIP - Terminal Interestadual de Passageiros). Ela fica no bairro da Várzea, que é um pouco mais distante de Boa Viagem. Mas há uma estação de metrô próxima (Linha Centro).

Mais dicas de passeios em Recife

Além de aproveitar o melhor da Praia de Boa Viagem, vale a pena incluir no roteiro alguns outros locais turísticos de Recife. O diretor da ABIH-PE sugere alguns dos mais importantes e interessantes:

Legenda: Recife tem diversos pontos turísticos Foto: Pixabay

Bairro do Recife (também chamado de Recife Antigo – Centro Histórico) e seus atrativos turísticos;

Instituto Ricardo Brennand e Oficina Francisco Brennand (Rua Mário Campelo, 700, bairro da Várzea);

Passeio de Catamarã (Cais Santa Rita, s/n, bairro São José);

Casa da Cultura de Pernambuco (Rua Floriano Peixoto, bairro São José);

Mercado São José (Praça Dom Vital, bairro São José);

Capela Dourada – Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Rua do Imperador Pedro II, s/n, bairro Santo Antônio);

Pátio de São Pedro (Largo da igreja de São Pedro dos Clérigos, bairro Santo Antônio);

Museu Cais do Sertão (Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Porto do Recife)

Museu do Frevo (Rua da Guia, s/n, bairro do Recife);

Embaixada dos Bonecos Gigantes (Rua do Bom Jesus, 183, bairro do Recife).

Com todas essas dicas, agora é só planejar a sua viagem para Recife e se organizar para conhecer tudo o que há de melhor na Praia de Boa Viagem e nos demais pontos da cidade.

*Carlos Maurício Periquito é o Diretor Executivo da ABIH-PE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco). Formado em Administração de Empresas e em Tecnologia da Informação, Periquito conta com uma experiência de 40 anos no setor hoteleiro.