Policial que pediu adolescente de 15 anos em casamento é investigado pelo Ministério Público

O Ministério Público de Pernambuco, por meio da Promotoria de Justiça do município de Toritama, pediu que o Departamento de Polícia Local abrisse uma investigação sobre o policial militar que pediu em casamento uma adolescente de 15 anos. As informações são do jornal O Globo.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o PM aparece fardado, na saída da escola da jovem, de joelhos, com alianças e um buquê de rosas vermelhas, realizando o pedido. Os dois, então, se abraçam e se beijam, e a menina faz sinal positivo sobre o futuro casório. Ela cursa o 9º ano do Ensino Fundamental e estava na presença da mãe durante o ocorrido.

As imagens causaram revolta entre os internautas, que apontaram o caso como uma suspeita de estupro de vulnerável.

Veja também

O policial filmado é terceiro-sargento e atua no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar de Pernambuco. Ele estava acompanhado de outros colegas de trabalho que gravaram a cena com o celular e comemoraram o acontecimento.

Conforme a publicação, o Ministério Público informou que também soube do caso pelas redes sociais e, assim que tomou ciência, expediu um ofício ao Conselho Tutelar e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para elaboração de relatórios e acompanhamento. Além disso, também solicitou que o Departamento de Polícia local fizesse uma investigação preliminar.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o agente vai passar por um processo administrativo.

No Brasil, o casamento só é permitido a partir dos 16 anos de idade e com autorização dos pais.