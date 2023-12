Parque de diversões é interditado em Pernambuco; vídeo registrou crianças presas em roda-gigante

Um parque de diversões foi interditado, no município de Jaboatão dos Guararapes após duas crianças ficarem presas em uma roda-gigante. Conforme o g1, uma cadeira quebrou durante o funcionamento do brinquedo, sendo necessário chamar o Corpo de Bombeiros para efetuar o resgate na segunda-feira (25).

A operação durou cerca de três horas. Na manhã desta terça-feira (26), fiscais da Secretaria de Gestão, Planejamento Urbano e Habitação visitaram o local, revogando a autorização prévia para funcionamento. A prefeitura declarou que o parque, localizado perto da estação de metrô de Cavaleiro, deve ser desmontado.

Em vídeo registrado no momento do resgate, é possível ver quando os meninos ficam suspensos no brinquedo, segurando nas laterais para evitar a queda. Apesar da surpresa, ninguém ficou ferido.

Os moradores detalharam que o parque é montado na praça em épocas festivas. A TV Globo evidenciou que muitas peças estavam desgastadas e enferrujadas.