Turista desaparece após cair no mar durante cruzeiro com destino a Recife; veja o que se sabe

Um turista norte-americano, de 40 anos, caiu no mar durante um cruzeiro que saiu da Europa com destino ao Brasil. A Polícia Federal foi ao terminal de passageiros em Recife (PE), onde a embarcação aportou nesta quinta-feira (14), e investiga o caso.

Ao G1, a PF informou que a vítima caiu em águas internacionais. Testemunhas relataram que o estrangeiro viajou com o companheiro e teria desaparecido na quarta-feira (13), por volta das 5h. Porém, somente às 9h, o desaparecimento foi informado pelo companheiro.

Segundo a PF, não há indícios de homicídio. Uma equipe foi enviada ao navio e ouviu testemunhas, além de ter obtido uma cópia das imagens de câmeras de segurança, que ainda serão analisadas.

A MSC Cruzeiros informou que "o passageiro estava sozinho quando saltou intencionalmente ao mar". "As autoridades no Brasil conduziram uma investigação e confirmaram que não havia circunstâncias suspeitas e que não havia nenhum caso a ser investigado", diz o comunicado.

Trajeto do navio

O turista estava a bordo do MSC Armonia, que navegava com 1.077 passageiros e 725 tripulantes a bordo. O cruzeiro teve início no dia 26 de novembro, na Itália.

Antes de chegar no Brasil, a embarcação passou pela Croácia, Malta, Espanha e Ilhas Canárias. Ainda nesta quinta, o cruzeiro seguiu para Salvador.

A PF informou que o companheiro do homem que caiu no mar foi liberado e não continuou a viagem com o navio. Ele deve retornar ao seu país de origem de avião.