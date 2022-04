Ossada de bebê é encontrada por cima de esqueleto de adulto em achado arqueológico no Recife

Escavações na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, na Capital pernambucana, localizaram a ossada de um bebê nessa segunda-feira (18). O fragmento estava enterrado por cima de um esqueleto de adulto que havia sido sepultado antes. As informações são do G1.

Os pesquisadores também localizaram um pedaço de metal pertencente ao caixão em que o bebê foi enterrado. Além disso, ao menos 13 pregos de ferro foram recolhidos no mesmo local.

Ainda não há confirmação se a ossada é de um menino ou menina. O único indício revelado até agora é que o crânio pode ter sido esmagado por pressão. O esqueleto deve ser retirado nesta terça-feira (19).

'Maior achado arqueológico'

Segundo a Prefeitura do Recife, a área onde estava a ossada integra o maior achado arqueológico urbano do país. Isso porque, em março de deste ano, pesquisadores identificar mais de 40 mil fragmentos de objetos diversos, mais de 100 osssadas e vestígios do Forte de São Jorge, construído no século XVI.

A pesquisa e mapeamento foi realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco entre 2014 e 2020. Nesse intervalo, os fragmentos identificados foram cerâmicas, peças de jogos, tijolo holandês, garrafas de bebidas, perfume, remédio, moedas, bala de canhão, escova de dente e ossadas.

Ainda conforme a gestão municipal, o local também abriga vestígios de um cemitério no qual há indícios de que foram enterradas pessoas mortas na guerra e vítimas de doenças, como a a cólera e gripe espanhola. Essas duas doenças mataram mais de quatro mil recifenses entre os séculos XVI ao XX.