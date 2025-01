Mulher atacada por sagui contrai raiva humana em Pernambuco

Uma mulher de 56 anos contraiu raiva humana após ser atacada por um sagui em Pernambuco. Este é o primeiro caso da doença registrado em 8 anos no Estado. A informação foi confirmada nessa quinta-feira (9) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A paciente foi mordida pelo animal no dia 28 de novembro. Ela apresentou uma lesão na mão esquerda e foi atendida no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), em Santo Amaro, no Centro do Recife, no dia 31 de dezembro de 2024.

A Secretaria de Saúde informou que a mulher passou um quadro de dormência que se estendeu para o tórax enquanto estava internada. Entre outros sintomas, estão dores e fraqueza. No dia 2 de janeiro deste ano, ela teve piora significativa e foi intubada.

Veja também Ceará Raiva humana: veja sintomas, como se prevenir e onde buscar vacina Pernambuco Venda de armas de gel é proibida em Pernambuco após registro de mais de 60 pessoas feridas

Segundo a Universidade de Pernambuco (UPE), a mulher também apresentou quadro neurológico grave de agitação, além de insuficiência respiratória. Ela está sob sedação profunda e não tem sinais de infecção bacteriana secundária.

"A paciente continua sendo monitorada pela equipe médica acerca de possíveis complicações da doença, seguindo com o tratamento e observando caso apareça algum aumento significativo dessas dificuldades", informou o órgão.

Como a raiva humana é transmitida

A raiva é transmitida a seres humanos pela saliva de animais domésticos ou silvestres infectados, após mordida, arranhão ou lambida. Cães, gatos, saguis, raposas e morcegos são os transmissores mais comuns.

É uma doença de alta letalidade, causada por um vírus que, em geral, migra para o sistema nervoso central e causa inflamação no cérebro, como frisa o Ministério da Saúde.

Sinais e sintomas da raiva humana

Entre as manifestações da doença em pessoas que a contraem, estão:

Dificuldade de engolir (alimento, água ou saliva);

Sensibilidade à luz (fotofobia);

Tremores involuntários;

Salivação excessiva. Em animais domésticos, como cães e gatos, também ocorre salivação em excesso associada à agressividade ou à mudança comportamental.

Já em animais domésticos, como gatos e cachorros, o vírus causa agressividade ou mudança comportamental, associada também à salivação excessiva.