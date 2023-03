Jovem paga R$ 3,2 mil em iPhone e recebe perfume para bebê após realizar compra pela internet

Após realizar uma compra pela internet, o biomédico Lucas Portela recebeu um perfume de bebê ao invés de um iPhone 11, adquirido no valor de R$ 3.201. A compra foi feita na Amazon com previsão de chegada no dia 16 de março, em Recife. No entanto, a entrega atrasou e, ao perceber a troca, logo denunciou o caso nas redes sociais. As informações são do g1.

Lucas Portela Biomédico "Entrei em contato com o serviço de atendimento ao cliente e me informaram que a distribuidora tinha feito alguma coisa errada no sistema. Eles informaram também que estava constando que o produto tinha saído, mas não tinha", disse ele nesta segunda-feira (20) ao portal.

No último sábado (18), recebeu diversas encomendas e não notou nada "anormal" nos pacotes. "Pelo peso, achei que realmente tinha sido a embalagem do produto que eu tinha comprado. Mas, quando eu abri, era um perfume", detalhou.

Legenda: Boleto da compra do Iphone Foto: Reprodução/WhatsApp

Devolução do dinheiro deve ser avaliada

O serviço de atendimento ao cliente da Amazon orientou que o produto fosse devolvido pelos Correios. Após isso, o reembolso do dinheiro deve ser avaliado.

"E agora eu estou nesse aguardo. Caso não devolva, vou entrar com medidas jurídicas, né? Porque mesmo eles devolvendo o dinheiro eu já fui lesado como consumidor", acrescentou Lucas.

O Procon Recife afirmou que, nesses casos, a indicação é fazer fotos do pedido, entrar em contato com a loja e a transportadora para efetuar a reclamação. O consumidor ainda deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia.

As provas devem ser guardadas, incluindo registros de mensagens de texto e protocolos de contato.