Halo solar: entenda o que é o fenômeno que se formou em torno do Sol em Pernambuco

Um halo solar se formou no céu de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (13). O fenômeno ocorreu após uma chuva de 30 milímetros na Grande Recife e resultou em um arco-íris em formato circular em torno do Sol. As informações são do portal G1.

O halo solar também pôde ser observado em municípios da Zona da Mata e do Agreste pernambucano.

O que é Halo solar

O fenômeno acontece quando a luz do sol ultrapassa cristais de gelo ao passar pela atmosfera, funcionando como uma espécie de prisma, segundo explica o meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

"Ele acontece geralmente devido a chuvas com nuvens altas, que estão a em torno de dez a 12 quilômetros de altura. Por causa disso, essas nuvens são formadas por cristais de gelo fininhos, que formam uma espécie de película. O que você vê é o sol através dos cristais", disse o meteorologista ao G1.

"A luz branca é formada por sete cores, as cores do arco-íris. O halo é formado em círculo devido ao formato do sol. Isso não é indicativo de que vai ter chuva forte ou algum outro evento", declarou.