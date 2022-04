Grávida é assassinada com tiros na cabeça na frente da filha de 3 anos em Pernambuco

Uma mulher, grávida de cinco meses, foi assassinada com tiros na cabeça na frente da filha de 3 anos, nesta quarta-feira (13), em Olinda, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em um apartamento. Kariny Tavares Vicente da Silva era dona de casa e tinha 22 anos. As informações são do portal g1.

A polícia informou que não há indícios de que o crime se tratou de um feminicídio. As investigações foram iniciadas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Victor Leite, que está à frente das investigações, disse que Kariny morava no local com o marido e as duas filhas, de 2 e 3 anos.

A equipe do Grupo Especializado em Perícias de Homicídio (GEPH) informou que a mulher foi assassinada com três tiros na cabeça.

"Na hora do crime, estavam apenas ela e a filha de 3 anos. Um homem chegou em uma moto, arrombou a porta e entrou na residência. Já chegou atirando nela. O crime aconteceu por volta de 12h", disse o delegado.

Legenda: "Que venha com bastante saúde. Obrigada, meu Deus", escreveu Kariny em sua última publicação nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O delegado afirmou que a motivação do crime ainda é desconhecida. "Também não teve nenhuma briga com ninguém e aparentemente não levaram nada do apartamento. Ainda não tem como saber a motivação para esse homicídio", disse.

Segundo ele, os familiares da vítima informaram que ela não fazia uso de drogas e nem tinha envolvimento com crimes.