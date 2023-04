Desabamento de prédio em Olinda deixa mortos, feridos e vítimas sob escombros

Parte de um prédio residencial condenado, de três andares mais o térreo, desabou no fim da noite dessa quinta-feira (27) no bairro Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco. O incidente, seguido por um incêndio, provocou a morte de duas pessoas, deixou quatro feridas e ainda há presos entre os escombros.

No início desta madrugada de sexta-feira (28), a primeira vítima sem vida foi resgatada do local, que fica na Rua Acapulco: um homem de 32 anos. Horas depois, outro óbito foi confirmado, dessa vez um garoto de 13 anos, segundo a TV Globo.

Entre os feridos estão duas mulheres de 25 anos, encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento de Olinda; outra de 30 anos, levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista; e um homem de 44 anos, encaminhado ao Hospital da Restauração, na Capital. Conforme o jornal Folha de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros ainda confirmou o resgate de três cães com vida.

As buscas nos escombros continuam e, ainda segundo o periódico, as autoridades estimam que há cinco pessoas sob os destroços do prédio. No local, há 15 viaturas dos bombeiros, incluindo serviços de resgate, procura e salvamento, combate a incêndio e comando Operacional.

O imóvel, chamado de Edifício Leme, estaria condenado pela Defesa Civil, há pelo menos 10 anos, conforme informaram os residentes de outros imóveis localizados na mesma rua. O local tinha 16 apartamentos, sendo quatro por pavimento. Os relatos estimam que pelo menos 11 pessoas estariam no endereço no momento do desabamento.

Vizinhos ouviram gritos e choro

Os residentes próximo ao imóvel relataram que ouviram o momento que parte da estrutura desabou, pouco antes das 22h, e, em seguida, escutaram gritos e choro de indivíduos entre os escombros.

Estava dentro de casa e me assustei quando ouvi o barulho. Logo depois, começou o incêndio. Deu pra ouvir choro e muita gritaria. Este prédio estava abandonado há muitos anos, mas ocuparam para morar”, relatou Maíra Valença, vizinha do local, à Folha de Pernambuco.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 22h08 e chegou ao local cerca de 30 minutos depois. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agentes da Polícia Militar e da Defesa Civil de Olinda também se dirigiram ao endereço.

Autoridades políticas prestam apoio

Nas redes sociais, a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito de Olinda, Professor Lupércio (SD), se manifestaram sobre a tragédia.

“Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário”, disse a chefe do Executivo estadual.

“Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Leme, que desabou em Jardim Atlântico. Todas as secretarias de Olinda seguem de prontidão para ajudar no que for preciso”, escreveu o mandatário municipal no Twitter.