Criança de oito anos é atacada por tubarão em Fernando de Noronha

Uma menina de apenas oito anos foi atacada por um tubarão, no fim da manhã desta sexta-feira (28), em uma ilha do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. As informações são do Uol.

O ataque ocorreu na Praia do Sudoeste. A criança precisou se socorrida às pressas e será levada para um hospital em Recife (PE).

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, uma UTI aérea foi acionada e pousou no arquipélago para realizar a transferência.

De acordo com o Diário de Pernambuco, a criança teria sido transferida para o Hospital São Lucas, na ilha, que faz parte da rede hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE). Procurada, a diretoria do hospital, que é subordinada à Superintendência de Saúde da Ilha e à SES-PE, informou que não poderia dar informações.

Não foi divulgado de que estado é a turista ferida após o ataque.

Um incidente do tipo ocorreu em Fernando de Noronha há um ano. Em 13 de janeiro de 2021, um turista de 52 anos, do Rio de Janeiro, foi mordido na mão por um tubarão quando surfava na Cacimba do Padre, no arquipélago. O carioca não teve o nome divulgado, levou 32 pontos e recebeu alta hospitalar.