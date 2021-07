Homem é socorrido após ataque de tubarão em Pernambuco

Um homem de 32 anos foi resgatado neste domingo (25) após sofrer um ataque de tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A vítima teve ferimentos na parte posterior da coxa esquerda e glúteos. Com informações do G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, o homem estava agachado na parte rasa da praia quando sofreu o ataque. Ele foi socorrido para o Hospital da Aeronáutica, na mesma cidade.

Após estabilização, a vítima foi levada consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração (HR), no centro do Recife. Ele ainda será avaliado por médicos para verificar se há necessidade de cirurgia.

Praia tem casos recorrentes

O trecho da praia de Piedade em que ocorreu o incidente já registra 13 ataques, sendo este o segundo dos últimos 15 dias. No dia 10 de julho um homem de 51 anos morreu após um incidente com tubarão.

Das outras 13 pessoas atacadas neste local, 12 eram banhistas e uma era surfista. No total, foram sete mortes.

Pernambuco já notificou 67 ataques de tubarão desde 1992, de acordo com dados do Comitê Estadual de Monitoramento (Cemit). Ao todo, foram 26 mortes. Isso significa que a cada cinco ataques registrados no estado, um foi nesse trecho específico do litoral.

Proibições

Diante dos casos, o litoral pernambucano tem pontos atividades como o bodyboard proibidas em áreas de maior risco.

O trecho proibido engloba desde a praia Del Chifre, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, incluindo todas as praias do Recife e de Jaboatão.