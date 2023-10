Criança de 7 anos sobrevive após cair do sétimo andar de prédio em Pernambuco

Uma garota de 7 anos sobreviveu após cair do sétimo andar de um prédio no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na manhã desta terça-feira (3). A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife. A Polícia Civil investiga o caso.

As informações são do g1. A unidade hospitalar informou que a criança está estável. Conforme a família, ela teve hemorragias no pulmão e fígado, além de ter uma fratura na clavícula.

O Samu foi acionado às 6h50 da manhã. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e avaliou a criança. A garota estava consciente e se queixava de dores.

Veja também

Ao g1, o pai da criança informou que ela estava sozinha no apartamento com a mãe quando caiu da varanda. "Disse a mãe que deixou a menina dormindo em casa e foi comprar pão na frente do condomínio, onde tem uma padaria. Aí, no meio do caminho, alguém botou num grupo de mães do condomínio no WhatsApp que uma criança caiu do 7º andar", contou.

A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente e Atos Infracionais (DPCA) de Jaboatão dos Guararapes.