Comitê revela que tubarão-cabeça-chata pode ter causado morte de adolescente em Olinda

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) revelou que um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas) é o provável responsável pela morte do adolescente Deivson Rocha Dantas, em Olinda. O jovem de 13 anos estava na Praia Del Chifre, na Região Metropolitana do Recife (PE), na quinta-feira (29), quando foi mordido por um tubarão.

A análise do Cemit, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, foi divulgada nesta sexta-feira (30). Os especialistas consideraram que o ferimento na coxa direita de Deivson media 33 centímetros de diâmetro, indicando que o animal possuía entre 3 e 3,5 metros.

Conforme a CNN Brasil, a lesão ainda apresentou a característica de uma porção lisa e outra retalhada. Isso ocorre quando o animal tem dentição do tipo "garfo/faca", típica do tubarão-cabeça-chata.

A Praia Del Chifre é considerada de alto risco. Desde 2004, está oficialmente restrita a atividades náuticas. O Cemit informou, em nota, que mantém 150 placas de alerta em toda área do litoral pernambucano.

Tubarão cabeça-chata ataca humanos?

O tubarão-cabeça-chata — assim como o tubarão-martelo, tubarão-branco e tubarão-tigre — é uma espécie considerada perigosa e agressiva. Isso porque possui comportamento territorialista, sendo conhecido por atacar humanos em águas rasas.

Os pesquisadores o consideram um animal imprevisível. Ele pode nadar tanto em água salgada quanto doce, frequentando ainda foz de rios. Neste acidente em Olinda, o jovem estava em uma área de banho que deveria ser evitada, pois possuía águas turvas após chuvas.

O tubarão-cabeça-chata é perigoso?

Os humanos não integram a cadeia alimentar dos tubarões. No entanto, eles podem atacar banhistas e se tornarem perigosos caso confundam os humanos com suas presas.

Tubarões mais famintos

Os ataques de tubarões em Pernambuco são frequentes, uma vez que a formação geológica do literal possui condições favoráveis para a ocupação desses animais. Isso porque há uma parte funda não muito distante da costa em que esses animais podem se reproduzir e buscar alimentos.

No entanto, estudiosos apontam que a ampliação do Complexo Industrial Portuário de Suape, ao Sul do Grande Recife, pode ter influência no aumento dos ataques. Isso porque houve o fechamento de estuários, em meio às reformas, dificultando o acesso desses animais a possíveis alimentos. Assim, eles estão mais famintos.

Em entrevista ao Brasil247, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcelo Nóbrega, citou que a Praia Del Chifre ainda possui a condição de reunir lixo e poluição, enquanto recebe grande aporte de água doce dos rios Capibaribe e Beberibe.

"Essa combinação faz com que os tubarões, ao se aproximarem, confundam estímulos visuais e acabem mordendo pessoas", disse.