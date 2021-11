Acidente envolvendo caminhão e ônibus em Igarassu, Pernambuco, deixa 1 morto e 8 feridos

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas após acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, na BR-101 Norte, em Igarassu, no Grande Recife, na manhã desta segunda-feira (1º). As informações são do G1.

O caminhão trafegava em um viaduto no quilômetro 41 da rodovia, quando tombou. A carga de gesso que o veículo transportava caiu sobre o ônibus, que passava embaixo do elevado. O motorista do coletivo perdeu o controle e bateu em uma árvore. Ele ficou preso às ferragens e não resistiu.

Os feridos são os passageiros do ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes de resgate dos bombeiros levaram quatro vítimas para hospitais do Grande Recife. As demais vítimas foram levadas para unidades hospitalares da região.

Legenda: O ônibus levava trabalhadores de uma empresa Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

O ônibus era locado à transportadora Astrotur, e levava trabalhadores de uma empresa, que não teve o nome divulgado.

O motorista do caminhão deixou o local antes da chegada da PRF. Além da Polícia Rodoviária, a Polícia Civil investigará o acidente.