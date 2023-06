Abby Moreira, primeira mulher trans a ser guarda municipal, morre aos 46 anos em Pernambuco

Abby Silva Moreira morreu aos 46 anos em decorrência de um mal súbito neste sábado (24), conforme a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Em 2017, ela se tornou a primeira mulher trans a assumir o cargo de guarda municipal no Brasil. Ela faleceu enquanto dormia em sua residência, no bairro de Candeias. As informações são do g1.

O falecimento da ativista pelos direitos da população LGBTQIA+ vai ser investigado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Durante a noite, ela se levantou para beber água, voltou a dormir, mas não acordou.

A Prefeitura foi informada sobre o óbito às 8h30 da manhã de hoje. Abby era concursada da Guarda Municipal e estava cedida à Secretaria de Direitos Humanos de Jaboatão dos Guararapes.

A agente deixou um filho e a esposa, com quem era casada há 28 anos.

Denúncia de transfobia

Sendo a primeira e única mulher trans no cargo de guarda municipal de seu município, Abby relatou ao g1, em 2022, que sofreu diversos casos de transfobia.

Ela chegou a ser afastada das atividades de rua em fevereiro do ano passado e teve gratificações salariais cortadas, apesar de ser concursada.

Em 2021, enfrentou uma forte depressão por conta da transfobia. Ela também precisou fazer duas internações psiquiátricas.

Na época, o então comandante da Guarda Municipal de Jaboatão, Admilson Silva de Freitas, foi exonerado.