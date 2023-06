Cachorro é esfaqueado e encontrado morto em condomínio em Pernambuco

Um cachorro da raça dachshund, conhecida como "salsicha", foi encontrado morto com ferimentos no corpo dentro de um condomínio no bairro da Várzea, em Recife. Na última quinta-feira (8), o animal Pingo, de quatro anos, saiu do apartamento dos donos à tarde, e foi encontrado morto embaixo de uma árvore.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como crueldade contra animais. Conforme o g1, os donos acreditam que o animal foi arremessado da janela de um dos apartamentos do Conjunto Residencial Jardim Caxangá. Cada prédio tem 16 andares.

A estudante Ilanna Marques, tutora do Pingo, disse que o animal tinha costume de transitar entre o apartamento dela e da tia, que fica no mesmo andar.

Buscas pelo animal

Logo após perceberem o sumiço, foram atrás do animal. "Na mesma hora que ele saiu de casa, fomos atrás, mas acreditamos que ele subiu as escadas. Escutamos um latido e, depois, silêncio total. Ainda foi especulado que ele tinha entrado na casa de alguém e pulado da varanda, mas não tinha como", disse Ilanna.

Depois de uma hora procurando, a administração do condomínio ligou para ela, afirmando que o animal estava morto embaixo de uma árvore.

Ilanna Marques Estudante "Trouxemos o corpo dele para casa e vimos que ele estava com um ferimento na pata traseira e no peito. Levamos para uma veterinária e ela disse que ele teve uma fratura exposta na pata, mas o ferimento no peito foi feito por um objeto perfurocortante, como uma faca. Pelo que ela constatou, ele já caiu sem vida, e não morreu por causa da queda".

Caso registrado na Polícia Civil

No dia seguinte, Ilanna registrou o caso na Polícia Civil. Os agentes colheram o depoimento dos donos e devem escutar outros moradores.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Polícia do Meio Ambiente para apurar os fatos.