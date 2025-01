Em Pocinhos, na Paraíba, um neto resolveu inovar na forma de interagir com o avô, mas a brincadeira acabou se transformando em uma cena hilária e inesperada. Evandro Dantas decidiu usar um drone para "visitar" o avô, que estava tranquilamente sentado em uma cadeira na calçada de casa, curtindo o sossego do dia.

No entanto, o senhorzinho não pareceu muito entusiasmado com a "visita tecnológica". Ao avistar o drone, o avô de Evandro tirou o chinelo do pé e ameaçou atirar no objeto. Enquanto Evandro tentava desviar o drone para evitar a chinelada no equipamento, o idoso seguia firme na missão, tentando atacar o objeto voador.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou rapidamente e chegou a mais de 5 milhões de visualizações no perfil do Instagram de Evandro.

Internautas se divertiram com a situação, gerando comentários engraçados. "Ele: 'Nunca vi uma muriçoca tão grande na minha vida'", escreveu um usuário, arrancando risadas de outros.

Os comentários continuaram no mesmo tom de humor: "Ele só não jogou a chinela porque ia ter que buscar depois"; "Até de longe tira a paz do véi"; "Perdi tudo nele pedindo para o drone abaixar para ele meter a sandália"; "Mais tarde, na roda de conversa: 'Perante a Deus no céu, hoje eu vi um mal-assombro'"; e "O meu já tinha era pegado a espingarda."

VEJA O VÍDEO POSTADO POR EVANDRO

