Mulher morre atingida por estrutura de fachada de shopping, em Campina Grande (PB)

Uma aposentada morreu atingida por vidro da fachada de um shopping, em Campina Grande (PB). Maria do Socorro Silva, de 64 anos, estava na calçada do local quando a estrutura caiu, nesse domingo (26). As informações são do g1.

Maria do Socorro estaria deixando o shopping com duas sobrinhas quando o acidente aconteceu.

O Partage Shopping divulgou nota em que lamentou o caso. "Prestamos os primeiros socorros no local e acionamos o Samu, mas infelizmente a vítima não resistiu", diz o texto. O estabelecimento ainda indicou estar "inteiramente à disposição" da família de Maria do Socorro. "Também estamos colaborando com as investigações sobre as causas do acidente", diz.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil da Paraíba. Novas análises do local do acidente devem ser feitas nesta segunda-feira (27), quando o shopping estará fechado "em respeito, luto e solidariedade à família e amigos" da vítima, segundo o estabelecimento.