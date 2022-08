Um jacaré foi flagrado na Ilha do Bananal ao "roubar" peixes de um pescador, no interior do Tocantins. Nas imagens, o animal se aproxima lentamente antes de atacar. O vídeo foi feito pelo pastor Carlos Eduardo Velozo, em uma pousada, na semana passada. Segundo o G1, o jacaré-açu tinha cerca de 2,5 metros de comprimento. O pescador contou que não viu o momento em que o bicho se aproximou.